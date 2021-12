Vertrag verlängert: Der "ewige" Ulmer bleibt ein Bulle

Andreas Ulmer ist Rekordspieler von Red Bull Salzburg (515 Einsätze), Rekordmeister in Österreich (12 Titel) und als langjähriger Kapitän aus dem Bullen-Team eigentlich nicht mehr wegzudenken. Als Vorzeigeprofi erfüllt er seine Vorbildwirkung nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz wie kein zweiter. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die Salzburger den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag von Ulmer verlängern. Das ist in den vergangenen Tagen geschehen, denn auch im hohen Fußball-Alter mit nunmehr 36 Jahren zählt ...