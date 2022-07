Meister gegen Vizemeister lautet das Spitzenspiel der zweiten Runde am Samstag um 19.30 Uhr in Graz - mehr geht in der heimischen Bundesliga nicht. Umso überraschender ist, dass Red Bull Salzburg just seinen "Vize" Sturm Graz zum Lieblingsgegner auserkoren hat. Gegen kein anderes Team haben die Bullen seit 2005 so häufig gewonnen wie gegen die Steirer. Ganze 40 Mal!

Selbstläufer ist das Gastspiel bei Sturm freilich dennoch nicht, wie ein Blick zurück zeigt. Die Salzburger kassierten in der ...