Was hinter der Vertragsverlängerung von Matthias Jaissle steckt

Red Bull Salzburg hat den Erfolgstrainer bis 2025 gebunden. Um Ruhe im Verein zu haben - zumindest bis zum Transfer-Sommer 2023.

In der Coachingzone ist er ein brodelnder Vulkan, in Interviews vornehm zurückhaltend und penibel auf seine Wortwahl achtend und auf den Ergebnislisten schlichtweg der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des FC Red Bull Salzburg - kurz gesagt: Matthias Jaissle ist ein Glücksfall für die Bullen. Deshalb wurde sein ohnehin bis 2024 laufender Vertrag von der Clubführung bis 2025 verlängert.

Das hat vor allem symbolischen Charakter. Der 34-jährige Deutsche war zuletzt mit einem Wechsel in die deutsche Bundesliga in ...