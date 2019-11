Wieder Gelb! Jesse Marsch ist gegen Genk gesperrt

Weil Salzburgs Trainer bisher in jedem Champions-League-Spiel verwarnt wurde, wird er laut neuen Regeln nun auf die Tribüne verbannt.

Entschlossenheit und Intensität hatte Zlatko Junuzovic vor dem Anpfiff im San Paolo in Neapel gefordert - und der Routinier von Red Bull Salzburg sollte auch bekommen, was er von seiner Mannschaft verlangt hatte. Gleich der Beginn war intensiv mit sehr guten Torchancen auf beiden Seiten. Die Salzburger spielten mutig und fanden bei ihren Vorstoßen immer wieder Räume, bedingt auch durch die enorme Flexibilität. Ein defensives 5-3-2 war die Formation der Bullen nur auf dem Papier, in der Offensive variierte das System ständig. Trainer Jesse Marsch hätte also genug Gründe gefunden, um mit der Performance in dieser anfangs hochklassigen Partie zufrieden zu sein. Doch Salzburgs Coach intervenierte immer wieder - und sah vom polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak am Ende der ersten Hälfte kurz vor dem Ausgleich durch Hirving Lozano deshalb die Gelbe Karte. Es war die bereits dritte Verwarnung des US-Amerikaners im laufenden Bewerb. Das bedeutet nach neuem FIFA-Reglement: Marsch ist in zwei Wochen beim Champions-League-Gastspiel gegen Belgiens Meister KRC Genk für die Coachingszone gesperrt und muss auf der Tribüne Platz nehmen.

Unterdessen schrieb Erling Haaland einmal mehr Fußball-Geschichte. Mit dem Elfmeter zum 1:0 schraubte der Bullen-Stürmer sein Torkonto in der Champions League auf sieben Volltreffer. Das hat vor dem 19-jährigen Norweger in den ersten vier Königsklassen-Partien seiner Karriere laut UEFA kein anderer Spieler geschafft.