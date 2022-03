WM-Ticket in der Tasche: Moralinjektion vor dem Duell mit Rapid

Die Gegenwart für die Fußballprofis von Red Bull Salzburg heißt Rapid (Sonntag, 17 Uhr), die Zukunft Katar. Bei der WM-Endrunde ab 21. November könnten nämlich gleich mehrere Bullen in den hochmodernen Arenen des Wüstenstaats auflaufen. So dürfen sich Karim Adeyemi (Deutschland), Noah Okafor (Schweiz), Rasmus Kristensen (Dänemark), Brenden Aaronson (USA), Kamil Piątkowski (Polen), Luka Sučić (Kroatien) und möglicherweise ja sogar der aufstrebende Torhüter Philipp Köhn (Schweiz) berechtigte Hoffnungen auf einen WM-Kaderplatz in ihren jeweiligen Nationalteams machen und sich so über ...