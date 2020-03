Dampfnudelblues am Schreibtisch

Das ist also Homeoffice. Es ist gerade einmal Mittag an Tag zwei und die Sehnsucht nach dem eigenen Schreibtisch, dem Großraumbüro und den Kollegen, die mehr oder weniger ruhig ihre Arbeit machen, aber niemals "Maaamaaa!!!" rufen, ist groß. Übermächtig groß. Für Tag drei braucht es die Erkenntnis bei den zwei Schulkindern, dem Hund und der Katze: Mama ist zwar da, sie ist aber auch nicht da. Und drei Regeln.

Regel eins: Klare Aufgabenteilung. Ihr macht euren Job, ich meinen. Regel zwei: Klare Ansagen. Ihr stört mich nicht, außer es geht um Leben und Tod. Regel drei: Erlaube deinem Sohn niemals, Dampfnudeln zuzubereiten, während du im gleichen Gebäude an einem Artikel schreibst.