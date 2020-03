Mittagstisch in Quarantäne

Zwei Generationen, zwei Wohnungen in demselben Haus, jede in einem anderen Stockwerk, eine Kommunikation per WhatsApp.

- "Das Mittagsgericht des zweiten Stocks (Tagesempfehlung: Krautfleckerl) kann ab jetzt jederzeit einen Stock tiefer bestellt werden. Auf Wunsch auch gern auf der hauseigenen Terrasse …"

- "Danke schön, meld mich gleich."

- "Für uns bitte um 14 Uhr auf der Terrasse."

- "Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, eigenes Besteck mitzubringen. <Smiley>"

- "<Daumen hoch>"

Jawohl: Hoch den Daumen! Und die Moral auch!