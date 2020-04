Vorfreude, ganz groß

Corona und Wir

Ich freu mich auf meine Eltern drücken. Auf Bärlauch pflücken und in die Buchhandlung gehen. Auf Hineinsinken in den Kinosessel und Popcorn essen. Auf den Tratsch mit der flotten, alten Dame auf dem Gehsteig. Auf Open-Air-Konzerte. Auf dort mit Tausenden anderen schwitzenden Menschen singen und tanzen. Auf einen Kaffee in der Frühlingssonne. Auf eine Zugfahrt nach München und mit mitreisenden Kindern schäkern. Auf Flanieren über die Schranne. Auf sich schick machen, ausgehen, mit Freundinnen die Köpfe zusammenstecken und tratschen. Auf Umarmungen. Ganz viele. Nehmen Sie sich in Acht. Ich werd keine Gelegenheit auslassen.