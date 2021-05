"All You Need": Blicke in queere Lebenswelten

Homosexuelle Lebenswelten werden in der traditionellen Serienkultur entweder meist ausgeklammert oder blitzen als (schrullige) Randthemen auf. Die Serie "All You Need" (Sonntag, ARD One, 23.15 Uhr, und in der ARD-Mediathek) rückt in fünf Folgen schwules Lebensgefühl in den Fokus. Sie tut dies mit Tempo, Witz und frechen Sprüchen ("Gibt man dir den kleinen Finger, nimmst du den ganzen Schwanz"), freilich auch mit Aufklärungsimpetus und einem mitunter überdeutlichen Nachholbedürfnis in Sachen Diversität. Die queere Dramedy-Serie von Benjamin Gutsche handelt von vier ...