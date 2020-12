Andreas Gabalier: Weihnachtsfest der 1000 Lügen

Lederhose und kariertes Tücherl passen ihm besser: Der steirische Volks-Rock'n'Roller versucht sich als Entertainer mit internationalem Flair. Und scheitert. Alles geht eben nicht. Billie Eilish covert ja auch nicht Hansi Hinterseer. Gabalier kann es egal sein: Süßer die Kassen nie klingen.

Was ist das bloß für ein Jahr! Jetzt auch das noch: keine Helene-Fischer-Show zu den Weihnachtstagen. Da muss Ersatz her und der ORF hat nicht lange suchen müssen. Gibt es doch hierzulande mit Andreas Gabalier einen quotenträchtigen Vertreter der boomenden Neo-Schlager-Branche, in der sich alles tummeln darf, vom Nullacht-Fünfzehn-Discohadern bis zur Playback-Boygroup, vom Sternenhimmel-Edelkitsch bis zum frivolen Bierzelt-Liedgut. Die Propagandamaschinerie lief schon im Vorfeld auf Hochtouren, der 36-Jährige bereitete seine Fans und seine Gegner mit folgenden Worten auf das Kommende ...