"Argentina, 1958":Die Militärjunta vor Gericht

Rauchen bei einer Gerichtsverhandlung? Heute undenkbar, vor knapp vier Jahrzehnten in Argentinien noch üblich: Nicht nur die Richter greifen in dem aufsehenerregenden Prozess gegen die Handlanger der Militärdiktatur zu Glimmstängel und Feuerzeug. "Argentina, 1985" auf Amazon Prime zeigt die Bemühungen des Bundesstaatsanwaltes Julio Strassera (bestechend: Ricardo Darín), seines Assistenten Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) und eines jungen, aber engagierten Teams im Versuch einer juridischen Aufarbeitung der Verbrechen von Militär und Polizei: Zahllose Menschen waren entführt worden, in Lager eingesperrt, gefoltert ...