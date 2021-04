"Die Schlange": In Asiens Idylle lauert der Tod

Kennen Sie noch Reiseschecks? Die Serie "Die Schlange" auf Netflix entführt in eine Zeit, als dieses Zahlungsmittel noch verbreitet und - wie die Machenschaften des Serienmörders Charles Sobhraj (Tahar Rahim) belegen - vor Missbrauch nicht wirklich sicher war. Willkommen in den 1970er-Jahren, in denen westliche Hippies und andere Rucksacktouristen bevorzugt Asien bereisten. Der "Hippie-Trail" zwischen Thailand, Indien und Nepal lockte mit Naturschönheiten, Möglichkeiten zur Selbsterfahrung und jeder Menge Drogen. Einige dieser lebenslustigen Aussteiger auf Zeit fielen dem mörderischen Psychopathen Sobhraj ...