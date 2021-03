"Die Toten von Marnow": Stasi, Sex und Sühne

Was sind das bloß für Polizisten? Der verschuldete Elling (Sascha Geršak) nimmt Bestechungsgeld, um eine Ermittlungsspur zu verwischen. Die im Wohnwagen lebende Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) beginnt eine Affäre mit einem jungen Untergebenen und antwortet auf dessen Abwehrversuche ("Ich bin verlobt") ironisch: "herzlichen Glückwunsch", ehe sie sich im Bett mit ihm vergnügt. In der Eventserie "Die Toten von Marnow" (Samstag, ARD, 20.15 Uhr) ist vieles nicht so, wie man es von TV-Krimis gewohnt ist. Die 360 Minuten lange Story des ...