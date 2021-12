"Die Wespe": Die Welt ist aus den Fugen und eine Scheibe

Darts. Vom Wirtshaus-Volkssport zum massentauglichen TV-Phänomen. Hier ist der im (zu) engen Trikot steckende Bierbauch kein Ausschlussgrund dafür, ein gefeierter Champion zu sein, die in Bälde startende Darts-WM in London kann als "Anti-Wimbledon des kleinen Mannes" (taz) gelten. Im harten und auch nicht unbedingt herzlichen Milieu der nicht ganz so berühmten Pfeilewerfer spielt "Die Wespe", eine sechsteilige Comedyserie um einen deutschen Darts-Profi. Eddie alias "die Wespe" (Florian Lukas) steckt in der Krise: Ende der 1990er-Jahre war er noch deutscher Meister, ...