Ein "Tatort", der auf "Columbo"-Flair setzt

Krimi-Drehbuchautoren haben es ja nicht leicht! Wie soll einem immer etwas Neues einfallen? Daher nehmen manche Anleihen in der Geschichte. Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser zitieren in ihrer Münchner "Tatort"-Folge "Flash" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) etwa Stilelemente, wie man sie aus der legendären US-Reihe "Columbo" kennt. Bloß trägt kein Ermittler einen zerknitterten Trenchcoat oder raucht Zigarre. Stattdessen wagen Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in einem 35 Jahre zurückliegenden Mordfall ein kriminologisches Pilotprojekt. ...