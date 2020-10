"Emily in Paris": So grell wie ein Katy-Perry-Song

Sexy Designerkluft, langes Haar, oft auf Instagram unterwegs, Selbstvertrauen im Beruf wie im Privatleben: Das ist Emily Cooper (Lily Collins). Die junge Frau aus Chicago, die als Marketingexpertin ein Jahr in der europäischen Außenstelle verbringen soll. Sie, die nicht Französisch spricht, taucht ein in ein märchenhaft geschöntes Paris, behandelt ihren Kulturschock - die Franzosen sind faul, rückständig sowie entweder unfreundlich oder zudringlich - mit Croissants und dem "Frühstückswein" Sancerre. Und begibt sich zudem als Gerade-wieder-Single in amouröse Abenteuer. "Emily in ...