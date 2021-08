Florian Silbereisen und der inoffizielle Song zur Klimakrise

Helene Fischer kam nicht, aber die Welt ist für Schlagerfreunde dennoch wieder in Ordnung: Der deutsche Sänger und Entertainer feierte gleich zwei Jubiläen in einer Liveshow vor Publikum am Sandstrand von Gelsenkirchen. Warum Thomas Anders für Silbereisen ein "Sauhund" ist.

SN/ard Florian Silbereisen hatte doppelt Grund zum Feiern: 40. Geburtstag und 30-jähriges Bühnenjubiläum.