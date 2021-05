"Friends: The Reunion": Wenn alte Freunde wieder zusammenkommen

Von den Fans lange ersehnt, ist die Sondersendung zu der US-Kultserie "Friends" aus den 1990ern seit Donnerstag nun auf Sky zu sehen. Die Chemie zwischen den sechs Freunden stimmt noch - die Serie hat mittlerweile aber Staub angesetzt.

Hatten Ross und Rachel nun eine Beziehungspause? Was macht Chandler Bing beruflich? Und wann ertönt das näselnde "Oh mein Gott" ihrer Feindesfreundin Janice, die immer mal wieder auftaucht, das nächste Mal? Es sind Fragen, an denen sich die sechs Darsteller bei ihrer Wiedervereinigung 17 Jahre nach dem Ende der US-Kultserie "Friends" nach wie vor abarbeiten. So ist "The Reunion", wie die 100-minütige Sondersendung von WarnerMedia heißt und für deutschsprachiges Publikum seit Donnerstag auf Sky zu sehen ist, keine Fortsetzung, sondern ...