"Gladbeck": "Ich bin von Haus aus ein Verbrecher"

Wer den Namen Gladbeck hört, denkt sofort an das Geiseldrama im August 1988. Auch heute, fast 34 Jahre danach. 54 Stunden lang hatten die beiden Haupttäter Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski nicht nur die Polizei, sondern ein Millionenpublikum via TV in Atem gehalten. Das Verbrechen, das letztlich drei Menschenleben und einige Verletzte forderte, wuchs sich auch zu einer schier unglaublichen Medienskulptur - man kann getrost auch von einem Skandal sprechen - aus. Ein Journalist lotste das Fluchtauto aus der Kölner ...