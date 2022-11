Gottschalk: Roter Leopardenanzug, aber pointenmüde

Das Lagerfeuer glost nur: "Wetten, dass ..?" mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker fehlte im Vergleich zum Vorjahresshow der Esprit. Die Baggerfahrerin aus Österreich wurde im Kampf um den Wettkönig Zweite.

Wer rar ist, wird besonders bejubelt: Minutenlanger Applaus für Thomas Gottschalk bei seinem Auftritt in der "Wetten, dass ….?"-Show Samstagabend in Friedrichshafen. Die Stimme aus dem Off avisiert: "Hier ist der Mann der ganz großen Show" und schon in er da, diesmal im ganz und gar nicht dezenten rötlichen Leopardenanzug. Der Applaus dauert länger als bei einem Siegestor der deutschen Nationalmannschaft gegen England und so muss der 72-Jährige beschwichtigen: "Ich bin's doch nur." Applauskaskaden später legt Gottschalk im gestrengen Lehrerton nach: "Hinsetzen, hinsetzen!"

Co-Moderatorin Michelle Hunzinker, die laut eigenen Angaben im kommenden April Oma wird, bekommt weniger Beifall, ist aber dennoch euphorisch: "So eine Unterhaltungsshow gibt es nur hier noch - in ganz Europa." Oma in spe und Mehrfach-Opa Thommy sind voll motiviert, doch die Stimmung zwischen Pink Panther - Hunziker trägt ein pinkes Klein - und Red Leopard ist Sekunden später etwas irritiert. Der Grund: Gottschalks Bemerkung "Kaum bin ich weg, landest du in den Armen von so nem Sixpack-Doc." Für Nicht-Eingeweihte: Michelle Hunziker hat sich von ihrem Ehemann getrennt und ist mit einem italienischen Chirurgen liiert. Frech begonnen.



Sogleich geht es zur unvermeidlichen, angeblich kultigen Baggerwette: Sandra Hasenauer aus Oberösterreich müht sich mit ihrem halbseitig schwebenden Bagger sechs Eier aufzustechen. Besser gesagt: mit der extra angefertigten, 1000 Kilo schwere Schaufel, die den Schriftzug Obelix trägt. Die Österreicherin agiert gefühlvoll und zerquetscht nur ein Ei, gewinnt aber doch. Tobender Applaus. Und ein Handkuss von Thomas Gottschalk für die Siegerin. Dann gleich der nächste Höhepunkt: Robbie Williams. Sieht aus wie frisch aus der Ayurvedakur, neue Frisur, coole Tattoos und die Handylichter im Publikum leuchten gleißend im Takt zum Superhit "Angels". War das jetzt schon der Höhepunkt? (Zu) rasch das Pulver verschossen?

Zugeständnisse an die Millennials

Der nächste Gast fällt aus, Tennis-Star Alexander Zverev hat Corona und ist nur via Videobotschaft präsent. "Schade, er hätte hübscher ausgesehen als wir drei", kommentiert Gottschalk die Hiobsbotschaft mit Blick auf sich, Bully Herbig und Christoph Maria Herbst, die inzwischen auf der Couch Platz genommen haben. Der Moderator will seine Stärken - freche Improvisationen - ausspielen, ist aber noch nicht in Hochform. Eher im Aufwärmmodus. Bei der Kinderwette, aus schier identischen 200 Stoffbären sollen fünf am Namen erkannt werden, legt er nach: "Ich habe mich auch ewig mit Bären beschäftigt, habe aber alle gefressen." Sympathische Schleichwerbung. Gottschalk teilt Seitenhiebe gegen Influencerinnen aus, weiß aber, dass er sich neuen Phänomenen nicht verschließen soll. Auch der folgende Showact ist ein Zugeständnis an die Millennials: Sängerin Tate McRae. 19 Jahre jung.



Nächste Wette: Ein Zeitungsredakteur wettet, alle Spiele des Jahres am Klang des Ausschüttens aus der Schachtel erkennen zu können. Robbie Williams ist fassungslos und fragt: "Warum?" Gottschalk kontert: "Wenn man diese Frage stellt, muss man sich diese Sendung nicht angucken." Einmal will der Kandidat einen zweiten Versuch und Hunziker lästert: "Aufräumen, Thomas!" Ist alles amüsant, aber den Esprit der Vorjahresshow sucht man noch vergebens. 14 Millionen Zuschauer waren 2021 allein in Deutschland dabei - ein Traum-Comeback. Die Latte liegt hoch. Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug nehmen auf der Couch Platz, dann setzt sich auch John Malkovich. Durchschnittliches Couchgeplänkel, Highlights sind rar gesät. Gottschalk wirkt etwas gedämpft, scheint bisweilen zu lispeln. Ein Leopard mit gestutzten Krallen.

Wackelpuddingessen und Fingerabdruckerkennen

Handywerfen und -fangen während einer Achterbahnfahrt: rasante Wette, aber verloren. Was folgt, ist ein Wackelpuddingessen (mit angeblichem Fischgeschmack), "Wetten, dass ..?" goes Dschungelcamp? Nein, bis zum Kängurupenis ist es noch ein weiter Weg und das mit dem Fisch war bloß ein Gerücht. Einen schalen Nachgeschmack verbreitet das Musical "Moulin Rouge!" ebenso wie das Can-Can-Tanzen mit Männerbeteiligung: Ein Gaudium mit 1980er-Jahre-Flair. Vor der eindrucksvollen Fingerabdruckwette - der Kandidat wendet beim Erkennen der Fingerabdrücke laut eigenen Aussagen einen "Kreuzblick an" - lästert Gottschalk neuerlich über Hunzikers Ex-Beziehungen, danach singt Herbert Grönemeyer und spricht auf der Couch der Unterhaltungssendung den Ukrainekrieg an.



Bei der finalen Wette steht ein Roland Kaiser auf der Bühne und Gottschalk sagt zu Grönemeyer: "Du trittst erstmals mit Roland Kaiser in einer Show auf." Da blitzt der alte Thommy auf, leider zu selten an diesem Abend. Passable Abendunterhaltung, mehr Routinearbeit als ein Pointenfeuerwerk. Ach ja, Wettkönig. Wurde zu Recht Kandidat Martin, der unglaubliche Fingerabdruckerkenner. Die Silbermedaille gibt es für die rot-weiß-rote Baggerfahrerin. "Das war eine fantastische Sendung, Thomas", ruft Michelle Hunziker im Abschiedskonfettiregen. Man kann alles übertreiben.