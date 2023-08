Gal Gadot als Rachel Stone in „Heart Of Stone“.

Mondäne oder ausgefallene Orte, aufwendig inszenierte Actionszenen, Kugelhagel, Faustkämpfe, (Welt-)Rettung in allerletzter Sekunde: Kennt man alles seit Jahren von Agentenfilmen wie "James Bond" oder "Mission Impossible". In "Heart of Stone" auf Netflix ist die unbesiegbare Hauptfigur eine Frau: Rachel Stone ...