Horror im Herbst mit dem "Kastanienmann"

Durchgeschaut SN

Der Herbst ist in Österreich angekommen - und auf Wiesen wie in Parks sind unzählige Kastanien zu finden. Insbesondere Kinder haben Spaß daran, aus ihnen kleine Figuren zu machen. Zusehern der Nordic-Noir-Krimiserie "Kastanienmann" könnten aber ebendiese kleinen Kunstwerke einen Schauer über den Rücken jagen. Denn in der Netflix-Produktion sind sie das Markenzeichen eines Serienmörders, der in Kopenhagen wütet.

Obwohl das Ermittlerduo Naia Thulin (Danica Curcic) und ihr Partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) zunächst nicht richtig zusammenarbeiten will, ...