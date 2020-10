"I May Destroy You": Das eigene Trauma in einer Serie verarbeitet

Durchgeschaut SN

Wer die Discoszenen in österreichischen Filmen kennt, wird angetan sein: So ausgelassen und doch realitätsnah wie in der Ego Death Bar getanzt wird - das hat schon was. Leider endet der Abend für die talentierte Londoner Jungliteratin Arabella (fulminant: Michaela Coel) tragisch, sie wacht mit einer Stirnwunde und Erinnerungslücken auf, sie hat bedrängende Bilder im Kopf. Ist sie in einer Toilette vergewaltigt worden? "I May Destroy You" auf Sky erzählt die Geschichte einer hedonistischen Clique, die das Leben (vor Corona) ...