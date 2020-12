Junge "Weltenbezwinger" in der Hochfinanz

Durchgeschaut SN

Serien aus den Bereichen Bank und Börse finden nach wie vor ihr Publikum: In "Industry" auf Sky liegt der Fokus nicht auf den (all-)mächtigen Drahtziehern, sondern auf Neueinsteigern, die mit dem knallharten Alltag der Londoner Investmentbank "Pierpoint & Co" in Berührung kommen. Sie haben eben noch Luft auf der Uni geschnuppert und wollen jetzt Karriere in der Hochfinanz machen. Allen voran die junge New Yorkerin Harper Stern (Myha'la Herrold), die nach einem als Vorstellungsgespräch getarnten Persönlichkeitstest im grauen Businesslook vor ...