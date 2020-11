"Letzter Wille": Auf der Suche nach allfälligen Erben

Die neue ORF 1-Serie ist als "Krimi auf Abwegen" konzipiert. Johannes Zeiler und Brigitta Kanyaro durchstöbern als Erbschaftsermittler die Vergangenheit. Noch läuft nicht alles rund in der Dramedyserie.

Es beginnt mit (drastisch geschilderten) Bergungsarbeiten eines Verkehrsunfalls. Dass dieser Unfall im weiteren Verlauf der Handlung keine Rolle spielt, ist eine der positiven Überraschungen der neuen ORF 1-Serie "Letzter Wille". Hier wurde versucht, inmitten der üppig sprießenden deutschsprachigen Krimilandschaft neue Wege zu beschreiten. In den acht 45-minütigen Folgen taucht der Erbschaftsermittler Paul Schwarz (Johannes Zeiler) in unterschiedliches Lebens- und Todesgeschichten ein, die immer auch mit besonderen Ereignissen der jüngeren österreichischen Vergangenheit verknüpft sind - von Aubesetzung in Hainburg bis Glykolskandal. ...