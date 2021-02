"Links. Rechts. Mitte": Gibt es eine "Corona-Diktatur?"

Das neue Talkformat von Servus TV begeht nicht die Fehler seines Vorgängers. Konträre Meinungen werden ausgetauscht, das Publikum darf sich selbst eine Meinung bilden, wird nicht indoktriniert. So kann es weitergehen.

Wenn das inzwischen ausgelaufene "Corona-Quartett" der Versuch von Servus TV gewesen sein sollte, dem ORF und seiner Sonntagabend-Talkeiste "Im Zentrum" Konkurrenz zu machen, dann ist dieser rechtschaffen gescheitert. Zu obskur gestaltete sich die Einladungspolitik, zu offensichtlich war das Bestreben nach Polarisierung und gesteuerter Meinungsmache. Mit "Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher" feierte Sonntagabend ein neues Format erstmals Premiere. Die Signation lässt ein wenig an jene von "In Zentrum" denken, dann haben fünf Personen an einem ovalen Tisch, der unter ...