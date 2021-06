"Lupin", Teil 2: Ein Meisterdieb unter Druck

Es gibt Cliffhanger, die bleiben in Erinnerung. Die Entführung von Assane Diops Sohn Raoul (Etan Simon) in der Normandie am Ende der ersten Staffel von "Lupin" etwa. Jetzt geht die erfolgreiche Geschichte um den mit allen Wassern gewaschenen Ganoven, der viel Charme und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat, auf Netflix weiter: "Lupin", Teil 2. Bei der Verfolgung des Entführers kommen sich Diop und der Ermittler Youssef Guedira (Soufiane Guerrab) - beide haben ein Faible für die Romanfigur Arsène Lupin - etwas ...