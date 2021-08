Neun Fremde legen einen Seelen-Striptease hin

Neun gestresste Großstädter wollen in einem Wellness-Resort Heilung finden. Jeder kommt mit seinen Sorgen im Gepäck angereist. Da sind die Buchautorin Frances (Melissa McCarthy), die gerade am Tiefpunkt ihrer Karriere ist, das Influencer-Pärchen Jessica (Samara Weaving) und Ben (Melvin Gregg), das seine Beziehung retten will, und Ex-Football-Profi Tony (Bobby Cannavale), der um seine Identität ringt. Die neun Fremden ahnen nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Wer als neuer Mensch im Tranquillum House wiedergeboren werden will, muss nämlich zunächst sterben, lautet ...