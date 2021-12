"Nona und ihre Töchter": Was tun, wenn man mit 70 schwanger wird?

Die Fronten sind rasch geklärt. "Ich bin jetzt 70 Jahre alt und noch einmal schwanger. Das ist die reinste Katastrophe", sagt Nona, gespielt von der 71-jährigen französischen Schauspielerin Miou-Miou, schon in der ersten Minute der Serie "Nona und ihre Töchter" (Donnerstag ab 22 Uhr auf Arte und in der Arte-Mediathek). Zumal auch die Begleitumstände des an sich freudigen Ereignisses seltsam sind: Der geheime Liebhaber der Feministin, die in den 1970er-Jahren Drillinge geboren hat, kann laut Ärzteschaft nicht der Vater sein. ...