Ostern im TV: Von Billy Wilder bis Jochen Rindt

Durchgeschaut

Schlechte Zeiten für Freunde des religiös motivierten Sandalenfilms: Anders als noch vor Jahren sind Monumentalfilme, die das Leben und Sterben von Jesus thematisieren, Mangelware. Abseits einschlägiger Bibelerzählungen findet sich aber doch so manches TV-Highlight im Programm des Osterwochenendes.

Am Karsamstag etwa bietet ORF 1 um 20.15 Uhr den sechsten Fall für Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) und Niko Falk (Andreas Guenther) in "Blind ermittelt" auf. Hochmair hat es mit einem "Tod im Prater" zu tun. Zeitgleich gibt es auf ZDF mit der neuen "Wilsberg"-Folge: "Ungebetene Gäste" eine Krimi-Konkurrenz. Wer sich nach antikem Flair sehnt, kann auf ServusTV in "Ben Hur" (20.15 Uhr) eintauchen, allerdings handelt es sich um die eher flaue Neuadaption des Klassikers aus dem Jahr 1959. Und Sat.1 präsentiert die Disney-Realverfilmung eines anderen Klassikers - "Dschungelbuch" aus dem Jahr 2016: "The Jungle Book" mit viel 3D-Animationstechnik und Neel Sethi in der Rolle des Mogli. Eine Kultkomödie beendet den Fernsehabend: "Ein, zwei, drei" von Billy Wilder (SWR, 0.50 Uhr) ist furios, bissig und ziemlich genial.

Am Ostersonntag sind auf RTL ab 13.50 Uhr insgesamt drei "Ice Age"-Zeichentrickfilme zu sehen. Abends sticht wieder einmal Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen in See, "Das Traumschiff"( ORF 2, ZDF, 20.15 Uhr) nimmt Kurs aus Mauritius, an Bord darf es wieder gehörig menscheln. Das Spielfilmangebot erinnert ein wenig an "Und täglich grüßt das Murmeltier" (ATV 2, 20.15 Uhr): Filme wie "Gladiator" (ZDF Neo, 2015 Uhr), "Spectre" aus der James Bond 007-Reihe (Pro 7, 20.15 Uhr) oder "Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders" (ServusTV, 20.15) sind allesamt schon wohlbekannt. Einen musikalischen Ausklang ermöglicht auf Arte "Israel in Egypt" (23.50 Uhr) von Georg Friedrich Händel: Das Oratorium gilt als das avantgardistische Werk des Barockkomponisten.

Am Ostermontag kommen die "Tatort"-Freunde wieder auf ihre Rechnung, in der Folge "Finsternis" (ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) agieren die Frankfurter Ermittler Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch). Es geht um eine verschwundene Leiche und mysteriöse Vorgänge in einer Familie. Ebenfalls zur Primetime ist auf Pro Sieben die Nazi-und Fanatismussatire "Jojo Rabbit" zu sehen. Der Bub Jojo (Griffin Davis) findet in Adolf Hitler einen imaginären Freund, lernt dann aber auch das jüdische Mädchen Elsa (Thomasin McKenzie) kennen. Auf den Spuren einer heimischen Rennsportlegende begibt sich die Dokumentation "Jochen Rindt - Der Weltmeister aus Graz" (ORF 2, 22.15 Uhr). Seine Witwe Nina, seine Tochter Natasha sowie die Freunde Bernie Ecclestone, Jackie Stewart und Helmut Marko erinnern sich an den unvergessenen Formel-1-Star.