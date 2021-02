Auch ein "Fußballgott" kommt in die Jahre. Mit einem Rollator tritt er gemächlich ins Bild und nimmt dann Platz für ein Interview über sein Leben: Edson Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé. Ein Name mit einem großen Klang, einer, der für Heldensagen und Mythen steht. "Pelé" heißt auch kurz und bündig eine Dokumentation auf Netflix, die auch die Schattenseiten der strahlenden Figur auf dem grünen Rasen nicht ausblenden will. Er, der in 1367 Spielen nicht weniger als 1283 Tore ...