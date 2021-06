"Polizeiruf 110": Eine simple Krimi-Groteske

Durchgeschaut SN

Sie ist jung, intelligent, empathisch und muss in einer dumpf-törichten Männerwelt agieren: Polizeioberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff, gespielt von Verena Altenberger, die bald schon in Salzburg zu Buhlschaft-Ehren kommen wird. In der Folge "Frau Schrödingers Katze" agiert die Polizistin zum dritten Mal in der Krimiserie "Polizeiruf 110" (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr). Was mit dem Ausbüxen des wohlgenährten Stubentigers Pandora aus dem Haus einer alten Dame beginnt, artet in der Folge in eine (unfreiwillige) Krimi-Groteske aus, die sich nicht entscheiden kann: leichengespickte ...