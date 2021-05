"Schitt's Creek": Endlich mal wieder eine gelungene Comedy-Serie

Die Familie Rose ist reich. So reich, dass sogar die Perücken des weiblichen Familienoberhaupts ein eigenes Zimmer haben. Doch von heute auf morgen ist all der Reichtum dahin. Betrogen von einem Angestellten bleibt Johnny und Moira sowie ihren Kindern Alexis und David nur das Städtchen Schitt's Creek, das Papa Johnny einst aus Spaß gekauft hat. Also zieht die Familie Rose dorthin. In Schitt's Creek werden ihnen zwei Zimmer in einem schäbigen Motel angeboten. Und zu allem Überfluss ist die Ortschaft ...