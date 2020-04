"Schlawiner": Der gar nicht diskrete Charme der Überdrehtheit

Gelungenes Comeback einer Serie, die mit intelligentem Witz und einer Portion Skurrilität nicht nur in Krisenzeiten punktet. Paul Harather gelingt es, auch in einer Schnellschuss-Folge in Coronazeiten aus dem Alltag Allgemeingültiges zu formen.

SN/servus tv/breitwand Auch „Schlawiner“ Engelberg (Gregor Seeberg) macht derzeit Homeoffice.