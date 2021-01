"Schwanengesang" für einen toten Dirigenten

Das Genre TV-Krimi ist vielgestaltig, reicht von der humorig-professionellen Alltagsverklärung ("Die Rosenheim-Cops") bis zum Serienmörder-Horror ("Luther"). In dieser Skala reiht sich "Die Toten von Salzburg" eher bei den bayrischen Kommissaren ein, auch weil der im Rollstuhl sitzende Salzburger Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) eng mit seinem bayrischen Kollegen Hubert Mur (Michael Fitz) kooperiert, was hitzige und pointiert-launige Stimmung garantiert ("Ein Seitensprung mit Gummi, schon bringt sei Frau ihn umi"). In der Folge "Schwanengesang" (Mittwoch, ORF 2, 20.15 Uhr) wird Jan ...