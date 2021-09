"Sex Education 3": Ein Tohuwabohu der Gefühle

Endlich sind sie wieder da: die kauzig-liebenswerten Figuren aus der britischen Netflix-Serie "Sex Education". In der dritten Staffel tanzt - im wahrsten Sinne des Wortes - eine neue Direktorin in der Moordale Secondary School auf und wird bald böse Überraschungen liefern. Apropos Überraschung: Otis (Asa Butterfield) wird ob seines neuen Bartflaums rundum gehänselt ("gruseliger Schnauzer"). Für Schäferstündchen mit der von allen bewunderten Ruby (Mimi Keene) gibt er seinen lässigen Look auf und wird plötzlich (und ziemlich aufgesetzt) modisch. Das ist ...