"Squid Game": Ein tiefgründiger Schocker aus Südkorea

Brutal? Ja. Überraschend? Auch. Tiefgründig? Auf jeden Fall. Die südkoreanische Netflix-Serie "Squid Game" ist in aller Munde. Seit dem Start der Serie am 17. September erreichte sie 111 Millionen Menschen. Damit schaffte die Streaming-Plattform Netflix den erfolgreichsten Serienstart aller Zeiten - in Anbetracht von Serien wie "Stranger Things" oder "House of Cards" ein schier nicht zu erreichendes Ziel. Massive Geldprobleme bringen den glücksspielsüchtigen Seong Gi-hun dazu, sich auf einen Deal mit einem Fremden einzulassen. Er verspricht ihm unschätzbaren Reichtum, wenn ...