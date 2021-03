"Starmania 21": "Was trägt Arabella diesmal?"

In der zweiten Folge der runderneuerten ORF-Castingshow wurden die Fehler der Premiere nicht wiederholt. Der Showschlitten nahm an Fahrt auf, doch die Quotenentwicklung konnte da nicht mithalten.

Manchmal ist nicht die Generalprobe, sondern die Premiere ein bisschen flau. So geschehen beim Auftakt des ORF-Prestigeprojekts "Starmania" am 26. Februar: Die Gesangshow konnte die nach intensivem und lautem Werbe-Trommelwirbel in sie gesteckten Erwartungen nicht wirklich erfüllen, es war kein Flop, aber irgendwie lief alles sehr brav, bemüht und etwas uninspiriert ab. Nicht gerade Eigenschaften, die man sich von einer Castingsshow, die 19 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung wieder ins Rennen um Publikumsgunst und Quoten ging, erwartet. Kein Wunder, dass von ...