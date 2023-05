"Tatort": Allein und goschert gegen die Mafia

Nach nur einer Minute und 15 Sekunden ist der Mord passiert: Der Bruder des Bosses der georgischen Mafia in Wien wird vor einem seiner Clubs durch mehrere Schüssen tödlich verletzt. "Das war kein Raubmord, das war eine Hinrichtung", sagt Clanchef Beka Datviani (Lasha Bakradze). Bloß was steckt dahinter? In der Wiener "Tatort"-Folge "Azra" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) taucht das vertraut gewordene Ermittlerduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in die Untiefen der organisierten Kriminalität ein. ...