"Tatort": Dunkel ist die Kunst, grell das Klischee

Durchgeschaut SN

Eine kokonartige, bizarr zur Schau gestellte Leiche eines jungen Mannes lässt die Ermittlerinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) in die Welt der Kunst (oder das, was die beiden Drehbuchautorinnen darunter verstehen) eintauchen. Will heißen: Künstlerin Kyomi schart - einer Sektenführerin gleich - junge Menschen aus zerrütteten Familienverhältnissen und mit Traumata belastet um sich, benutzt sie als "Objekte", um Profit und Genugtuung zu erzielen. Um die Videos mit diesen tätowierten Kommunarden reißen sich angeblich Sammler, Kyomi ...