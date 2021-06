"Tatort": Entmieten und Entmenschlichen

Verwertungshemmnis. Wenn Mieter in der Immobilienszene so heißen und nicht mehr als Menschen gesehen werden, ist etwas in Schieflage geraten. Mit eindringlichen Mitteln thematisiert die "Tatort"-Folge "Die dritte Haut" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) den durch Spekulation und Profitmaximierung vor dem Kollaps stehenden Wohnungsmarkt in Berlin. Der Krimi beginnt mit einer Zwangsräumung eines Mietobjekts in Wedding, bei der es zu Handgreiflichkeiten kommt. Als später der Juniorchef der Immobilienfirma, Cem Ceylan (Murat Dikenci), tot vor dem Haus liegt, werden Nina ...