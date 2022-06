"Tatort": Mordgeschichte im zeitlichen Pingpong

Warum liegen Polizeichefs und Staatsanwälte in TV-Krimis mit ihren Einschätzungen so oft daneben? Weil sie eine Reibebaumfunktion haben und so die Kommissare besser glänzen können. In der aus Mainz kommenden "Tatort"-Folge "In seinen Augen" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) hat es andere Gründe, warum die Staatsanwältin nicht den Theorien der Ermittler Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) folgen will. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Zum Kern der Geschichte: Eine begüterte Best ...