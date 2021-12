"Tatort": Nackte Wut beendet die Glückssuche

Im Bremer Hafen wird ein selbstloser Arzt - er hat die Armen der Stadt gratis behandelt - überfahren und brutal erschlagen. Wer kann so etwas getan haben? In ihrem zweiten Fall stöbert das neu formierte "Tatort"-Team aus Bremen in einem reichlich konstruiert wirkenden Dickicht aus zerplatzten Lebensträumen, düsteren Erinnerungslasten und einer vielgestaltigen Suche nach Glück. Die Folge "Und immer gewinnt die Nacht" (Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2, ARD) beginnt mit einer verwirrenden Bild-Ouvertüre, deren innerer Zusammenhang sich erst mit Fortdauer ...