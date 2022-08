"The Flight Attendant 2": Mörderische Intrige

Durchgeschaut SN

"Das Leben ist großartig", freut sich Cassie Bowden. Die Stewardess hat ihre Alkoholsucht überwunden, besucht regelmäßig ihre Selbsthilfegruppe und lebt mit ihrem Partner glücklich in Los Angeles. Endlich scheint sie ihr Leben im Griff zu haben - aber zu früh gefreut. Die Dramedy-Serie "The Flight Attendant" mit Kaley Cuoco in der Hauptrolle, bekannt als Penny in "The Big Bang Theory", geht in die zweite Runde und der pure Wahnsinn geht weiter. Als Teilzeitagentin für die CIA reist Cassie für einen ...