"The Flight Attendant": Verhängnisvolle Affäre

Serienstars haben es nicht immer leicht, ihre erfolgreichen, aber eben ausgetretenen Pfade zu verlassen. Kaley Cuoco, die in 277 Folgen von "The Big Bang Theory" die lebenslustige, auf die große Karriere hoffende Peggy verkörpert hat, kann das bestätigen. Mit "The Flight Attendant" auf Amazon Prime Video gelingt der 35-jährigen US-Schauspielerin aber ein nachdrücklicher Befreiungsschlag, der sie in das Genre Thriller entführt. Cuoco schlüpft in die Rolle der New Yorker Stewardess Cassie, die gern trinkt (auch Peggy griff gern zum Glas), ...