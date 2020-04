Während wir alle in der Zeit der Coronakrise Masken aufsetzen, legen Stars ihre auf der Bühne ab. Das Rezept des Quotenerfolgs? Pop, Starkult, Infantilität und ein Detektivspiel für das Publikum.

Drache, Hase, Wuschel oder Faultier? Das ist hier die Frage. Zumindest bei der musikalischen TV-Rateshow "The Masked Singer", die von Asien aus mittlerweile auch Europa erobert hat. Ein Konzept, das wie gemacht erscheint für Abende in der Coronakrise, in denen ...