"The Midnight Sky": Der alte Mann und das Kind

Am Ende des Coronajahres schickt Netflix noch ein düster-postapokalyptisches Science-Fiction-Drama ins Rennen: Die Erde ist im Jahr 2049 nach einer globalen Katastrophe unbewohnbar geworden. Warum, weiß man nicht so genau, jedenfalls harrt der schwer kranke Astronom Augustine Lofthouse (George Clooney) in seiner Forschungsstation in der Arktis aus. Die Nachthimmelbeobachtung und Whisky beschäftigen ihn. Dann kommt es zur Begegnung mit dem Mädchen Iris (Caoilinn Springall), das nicht spricht und versehentlich bei der Evakuierung zurückgelassen worden ist. Beim Spielen mit Erbsen am ...