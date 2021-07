"The Underground Railroad": Jede Haltestelle birgt eine neue Welt

Cora (Thuso Mbedu) flieht von einer Plantage in Georgia und ihrem grausamen Master. Sie steigt hinab in einen unterirdischen Bahnhof und in einen Zug, der sie in den Norden bringen soll - aus der Sklaverei in die Freiheit.

In der zehnteiligen Miniserie "The Underground Railroad" inszeniert Oscarpreisträger Barry Jenkins ("Moonlight") die Hoffnung auf ein besseres Leben. Der gleichnamige Roman von Colson Whitehead diente als Vorlage. Die Underground Railroad ist dabei nicht nur ein Netzwerk, das Sklaven befreit, sondern ...