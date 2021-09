Und die Welt wird beben und gewaltig anders sein

Flugzeuge. Schreie. Das Zerbersten der Gebäude. Das Ende der Welt, wie wir sie kennen. So muss es beginnen, wenn es darum geht, was der Wendepunkt war. 9/11! Da begann mit den Terrorangriffen auf die USA eine neue Zeitrechnung. Die Dokuserie "Wendepunkt: 9/11 und die Folgen" auf Netflix zeigt das. Sie erweist sich - akribisch genau in den historischen Fakten - schnell als großes geopolitisches Panorama, dessen weiter Blick stets auf Basis persönlicher Schicksale erfolgt. Dazu wird - dramaturgisch raffiniert - ...