Vom Waisenmädchen zum Schachgenie

David-gegen-Goliath-Situationen haben immer ihren Reiz. So freut man sich mit, wenn die neunjährige Beth Harmon in den 1950er-Jahren im Keller des Waisenhauses den Hausmeister und Hobby-Schachspieler besiegt. Und bald auch erste Turniere gegen um vieles ältere Männer für sich entscheiden kann. "Das Damengambit" auf Netflix schildert den Aufstieg einer faszinierenden Frau in die Höhen der internationalen Schachelite. Die Einzelgängerin - im Triumph wie in der Tragödie hervorragend gespielt von Anya Taylor-Joy - wurde früh schon im Heim tablettensüchtig gemacht. Dort ...